İzmit Belediyesinin, vatandaşların uygun ve kaliteli et tüketebilmeleri adına hayata geçirdiği Halk Et projesi Yenişehir Mahallesinde 7 Nisan Pazartesi günü hizmete açılıyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin hayata geçirdiği Halk Et Projesinde satışlar geçtiğimiz haftalarda Çınar Halk Market’te başlamıştı. Proje kapsamında Yenişehir Mahallesindeki Halk Et, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 85 / B adresinde önümüzdeki Pazartesi günü (7 Nisan) hizmete açılacak.

Kocaelililerin Yenişehir Mahallesindeki Halk Et’e de yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Halk Et Projesi önümüzdeki süreçte büyüyerek devam edecek.

Halk Et noktasında vatandaşlar, piyasanın altında fiyatlarla et alışveriş yapıyor. Kıyma 449, kuşbaşı 489, kontrfile 599, antrikot 699, bonfile 799, dana sucuk 449, manda sucuğu ise 499 Lira olarak satışa sunulacak.

Halk Et noktası 12.30 ila 17.30 saatleri arasında hizmet verecek. Alışverişler yalnızca Çınar Kart ile yapılabilecek ve her aile haftada bir kez alışveriş yapabilecek. Et satış noktasında ticari amaçlı alım yapılmasını önlemek için parça parça satış yapılmayacak. Halk Et satışları tüm Kocaeli halkına açık; sadece İzmitlilerle sınırlı değildir.