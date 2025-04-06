Muğla’nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre hakkında ’Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 12 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan ve 1 yıl 6 ay önce açık cezaevinden firar eden R.K. isimli şahıs Marmaris ilçesinde yapılan operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.