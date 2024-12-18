Kimse ben gibi beğenmesin seni

Benim gözümle bakmasın istemem

Ne iç geçirsin ne (de) medet umsun

Ben gibi gönülden sevsin istemem

Ne hayale varsın ne düşte görsün

Ne tebessüm edip yüzüne gülsün

Bir merhaba için saatler saysın

Benim gibi aşka düşsün istemem

Yanına gelmeye cesaret etmesin

Bırak kapından sokağından geçmesin

Gözleri ince ince seni seçmesin

Ben gibi zikrinde olsun istemem

Değil saatleri günleri saymasın

Sevda sözcüğü diline varmasın

Bir gelecek kurmaya aklı yatmasın

Ben gibi ömürlük görsün istemem

Bu aşka düştüm düşeli serdeyim

Ne gökteyim artık ne de yerdeyim

Sensiz geçen saatleri ben neyleyim

Saniyeler bile sensiz geçsin istemem

Olgu derler adıma var olan gerçek

Ben senle var oldum bunu bilirim

Sevdana düştüm her yanım çiçek

Bahar oldum kışı sensiz istemem

B’AŞKA BİR GÜN

Adlı şiir kitabından