Kimse ben gibi beğenmesin seni
Benim gözümle bakmasın istemem
Ne iç geçirsin ne (de) medet umsun
Ben gibi gönülden sevsin istemem
Ne hayale varsın ne düşte görsün
Ne tebessüm edip yüzüne gülsün
Bir merhaba için saatler saysın
Benim gibi aşka düşsün istemem
Yanına gelmeye cesaret etmesin
Bırak kapından sokağından geçmesin
Gözleri ince ince seni seçmesin
Ben gibi zikrinde olsun istemem
Değil saatleri günleri saymasın
Sevda sözcüğü diline varmasın
Bir gelecek kurmaya aklı yatmasın
Ben gibi ömürlük görsün istemem
Bu aşka düştüm düşeli serdeyim
Ne gökteyim artık ne de yerdeyim
Sensiz geçen saatleri ben neyleyim
Saniyeler bile sensiz geçsin istemem
Olgu derler adıma var olan gerçek
Ben senle var oldum bunu bilirim
Sevdana düştüm her yanım çiçek
Bahar oldum kışı sensiz istemem
B’AŞKA BİR GÜN
Adlı şiir kitabından