Uyurken seni seyreden bir kadın bul,

Bakışları yıldızları kıskandırsın,

Başını omzuna yasladığında,

Kalbinin ritmini duyacak kadar yakın olsun.

Ama öyle narin bir güvercin gibi değil,

Kışın soğukta esen sert rüzgârlar gibi,

Haksızsan dikilsin karşına korkmadan,

Sesini yükseltsin, sevgisini alçaltmadan.

Senden vazgeçmeyen bir kadın bul,

Her adımında yanında yürüsün,

Ellerin boş kalmasın onu hisset,

Sevgisiyle doldursun avuçlarını.

Bırak senden akıllı olsun,

Küçülmezsin, büyürsün aksine,

Zekâsıyla ışık tutsun yoluna,

Her tartışmada seni severek kazansın.

Güzellik değildir belki önemli olan,

Ama gülüşü sihirli, bahar gibi,

Sana baktığında evreni keşfet,

Zamanın bile durduğu bir huzur hisset.

Böyle bir sevgi olsun ki aranızda,

Ne fırtınalar ne de karanlık geceler,

Birbirinize olan inancınızı söndüremesin,

Her sabaha, "Hayatım sensin" diyerek başlasın.