Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nca düzenlenen 2025 yılı 2’nci Basın Kartı Komisyonu toplantısının ardından Eskişehir’de ilk hak kazanan 15 basın mensubuna kartları Vali Hüseyin Aksoy tarafından verildi.

Eskişehir Valiliği’ndeki düzenlenen tören programında bir konuşma yapan Vali Aksoy, "Basın, bizim için son derece önem verdiğimiz bir alandır. Basın sektöründe görev yapan arkadaşlarımızın yürüttüğü çalışmaları biz aynı zamanda bir kamu görevi olarak görüyor ve değerlendiriyoruz. Bu anlamda sizleri bir bakıma mesai arkadaşlarımız olarak da görüyoruz. Çünkü birçok noktada hep birlikte görev yapıyoruz. Hatta kimi zaman bizden önce olay yerine intikal ettiğiniz durumlar da olabiliyor. Bu bakımdan çalışmalarınızı yakından takip ediyor, ortaya koyduğunuz emek ve gayreti takdirle karşılıyoruz. Vatandaşlarımızın haber alma özgürlüğünün sağlanması ve doğru bilgiye ulaşabilmesi konusunda çok önemli bir görev üstleniyorsunuz. Bugün basın kartı almaya hak kazanan tüm arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. İnşallah Eskişehir’de hep birlikte güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

Vali Aksoy’un gazetecilere basın kartlarını teslim ettiği programa Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Şube Müdürü Şaban Özbek de katılım sağladı.