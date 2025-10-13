Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsünde fenalaşan bir yolcuya otobüs şoförü müdahale etti. Araç içi güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otobüs şoförü, yolcuya Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı. Nefesi açılan emekli öğretmen Ali Ballıoğlu, şoföre teşekkür ederek yoluna devam etti. Şoförün soğukkanlı bir şekilde ustaca yolcuyu kurtarması takdir topladı.

Olay, 102 numaralı hatta seyrüsefer yapan otobüste yaşandı. Otobüs, Efeler ilçe merkezi Kıbrıs Caddesi’nde seyrederken yaşlı yolculardan biri fenalaştı. Durumu farkeden otobüs şoförü Lütfi Şahin, hemen otobüsü durdurup yaşlı yolcuya müdahale etti. Nefesi kesilen emekli öğretmen Ali Ballıoğlu’na Hemilich manevrası uygulayan otobüs şoförü Lütfi Şahin birkaç denemeden sonra yolcunun nefesinin açılmasına sağladı. Normale dönen yaşlı yolcu durumdan dolayı yolculardan özür dileyip otobüs şoförüne de teşekkür etti.

Yolcu Ali Ballıoğlu, hastaneye götürülmeyi kabul etmeyip iyileştiğini belirtince otobüs yoluna devam etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait sarı otobüslerde 10 yıldır şoförlük yaptığını belirten Şahin, "Dün 102 numaralı hatta çalışıyordum. Bulvara gelince yolcumuzda öksürük ve nefessiz kalma durumu gerçekleşti. Yanıma geldi. Ben bir şeyler olduğuna fark ettim. Otobüsü durdurup müdahale ettim. Nefesi yerine geldi ve iyileşti. Bizim artık Aydınlı vatandaşlarla bağlarımız kuvvetlendi. Bir aile gibi olduk. Vatandaşlarımızı için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Kendisinin Yenipazar Lisesi’nden emekli edebiyat ve Türkçe öğretmeni olduğunu belirten Ballıoğlu, "Dün sarı otobüse bindim. Başım döndü. Otobüsün ön koltuğu boşaldığı için oraya geldim. Rahatsızlanınca insanları rahatsız etmemek için ağzımı kapatarak öksürmek istedim. Küçük dilim akciğerlere giden yolu kapadı. Nefes alamaz oldum. Şoföre işaret ettim. Şoför Heimlich manevrası yaparak beni kurtardı. 2. defadır bu sarı otobüs şoförleri beni ölümden kurtardı" diyerek otobüs şoförü Lütfi Şahin’e teşekkür etti.