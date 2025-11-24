Gençliğinde beden eğitimi öğretmeni olmak isteyen, ancak babası şehir dışına göndermediği için sınıf öğretmeni olan 51 yaşındaki Dilek Karakuyulu, spora olan ilgisini hiç kaybetmedi. Karakuyulu, 37 yaşında Tekvando Milli Sporcu olup 1’i şampiyonluk olmak üzere 3 kez dereceye girerken, 4 Avrupa, 3 Dünya, 1 kere de Olimpiyatlarda Milli Takım Antrenörü olarak görev aldı.

Eskişehir’de yaşayan Dilek Karakuyulu, yıllar önce çok istediği beden eğitimi öğretmenliği için Selçuklu Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümüne gitmek istedi. Ancak babası ’İlimizde, yanımızda oku’ diyerek bu isteğe sıcak bakmadı. Karakuyulu, ailesini kırmamak için eğitim hayatına Eskişehir’de devam etti. Sınıf öğrenmeni olup atanan Dilek Karakuyulu, Ahmet Olcay İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği görevini yapıyor.

8 kere Milli Takım Antrenörü olarak görev aldı

Fakat sporcu olmak ve yetiştirmek isteğinden vazgeçmeyen öğretmen, bu konuda boş zamanlarında çalışmalar yaptı. Azmi neticesinde 37 yaşında Tekvando Milli Sporcu olan Dilek Karakuyulu, 42 yaşında ise yine aynı spor dalında milli takım antrenörü oldu. Emekliliği yaklaşan öğretmenin her şeye rağmen beden eğitimi öğretmenliği içinde uhde kaldığını belirtti. Karakuyulu, 37 yaşında Milli Sporcusu olduğu tekvandoda olup 1’i şampiyonluk 2‘si Avrupa genelinde düzenlenen müsabakada 3 kez dereceye elde etti. Dilek Karakuyulu, 4 Avrupa, 3 Dünya, 1 kere de Olimpiyatlarda Milli Takım Antrenörü olarak görev aldı.

"37 yaşında milli sporcu, 42 yaşında milli takım antrenörü oldum"

Şimdilerde hem sınıf öğretmenliği olan hem de antrenörlüğe devam eden Dilek Karakuyulu, "Benim aynı zamanda tekvando, halk oyunları, bocce antrenörlüklerim var. Ama şu anda faal olarak tekvando sporuyla ilgileniyorum. Bir takım antrenörlüğü yaptım. Dünya, Avrupa, en son olimpiyatlarda görev aldım antrenör olarak. 37 yaşında ben milli sporcu oldum. 42 yaşında milli takım antrenörü oldum. Şu anda da milli takım antrenörü olarak devam etmekteyim. Tekvando’da sayısını bilemeyeceğim kadar milli sporcum var. Bunların arasında Gülsena Karakuyulu’da aynı zamanda kızım oluyor. Aslında amacım, sporcularımdan ’Yapamıyorum, edemiyorum’ diyen çocuklarıma örnek olabilmekte, rol model olabilmekte. ’Öğretmenim gerçekten mi? Siz 37 yaşında mı milli sporcu oldunuz? Öğretmenim bunları nasıl yapıyorsunuz? Öğretmenim bu nereden aklınıza geliyor?’ diyorlar. ’Üretiyorum, sizlerden de üretken olmasını istiyorum" diyorum.

"Beden eğitimi öğretmeni olarak görev almak istiyorum"

Ayrıca öğretmenlik mesleği hakkında konuşan, "Aslında buradan sayın Bakanımıza seslensem, beden eğitimi öğretmeni olarak birkaç yıl görev alsam bunu çok isterim mesela. O yüzden kendi ayakları üzerinde sağlamca durabilen nesiller gerekiyor bize. Bizim en büyük hatamız, çocuğun yeteneği üzerinde gidilmiyor; eksik kalan konu üzerine gidiliyor. Sevgiyle, umutla yoğrulmuş tüm yüreklerin, yani biz öğretmenlerin, ’Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ anlayışının günü olan bugünün tüm öğretmenlerime, tüm meslektaşlarımıza umut, sevgi, saygı, sabır getirmesini diliyorum ve hepimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun" diye konuştu.