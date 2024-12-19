Günyüzü ilçesinde, “En İyi Narkotik Polisi; Anne” projesi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca çocuklarda ve gençlerde uyuşturucu ve zararlı madde kullanımının önüne geçmek, mücadelede annelerin farkındalığının artırılması ve anne duyarlılığından hareketle güvenlik kuvvetlerine katkı vermek amacıyla 81 ilde başlatılan “En İyi Narkotik Polisi; Anne” projesi toplantısı, Günyüzü ilçesinde kurum amirleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü Polis Memuru Mehmet Nergiz. proje kapsamında yürütülen ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında sunum yaptı. 23 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren “En İyi Narkotik Polisi; Anne” projesinin amacı bir taraftan uyuşturucu kullanılmasını önlemek, bir taraftan da uyuşturucuyla mücadelede güvenlik kuvvetlerine tüm vatandaşların, hususiyle de annelerin yardımcı olmalarının sağlaması amaçlanıyor.