AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Yılmaz, Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifi’nin hakim ve savcıların meslek öncesi eğitimiyle beraber meslek içerisindeki eğitimlerini de düzenlediğini belirterek, "Yargı mensuplarının meslek öncesi eğitim süreci yargıyı daha da güçlendirecektir” dedi.

AK Parti tarafından hazırlanan Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, teklifin 20 maddelik bir teklif olduğunu söyleyerek, “Tüm devlet kurumlarının anayasaya, kanuna ve hukuka uygun davranmasının yanı sıra mevzuatın da yine evrensel hukuka, demokratik bir standarta göre oluşturulması elzemdir, zarurettir. Hukuk devleti olmanın en önemli şartlarından biri de adil, bağımsız, tarafsız ve etkin bir yargı sistemidir. Böyle bir yargı sisteminin varlığı için hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte hakim ve savcılar yetiştirilmeli, yargı teşkilatına kazandırılmalıdır. Bu sebeple uluslararası belgeler ve raporlar ile mukayeseli hukuktaki iyi örnekleri de dikkate alarak Türkiye Adalet Akademisi’nin teşkilatını düzenleyen bir kanun teklifi hazırlanmıştır. Türkiye Adalet Akademisi’nin mevcut yapısı dikkate alınarak kapasitesinin güçlendirmesine yönelik önemli düzenlemeler vardır. Eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili bir eğitim kurulu oluşturulmaktadır. Bu eğitim kurulu da çoğulcu bir yapıyla oluşturulmaktadır. Yargıtay’dan, Danıştay’dan, HSK’dan, istinaf ve ilk derece mahkemeleri ile üniversitelerden buraya temsilciler yine katılmaktadır, katılacaktır. Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı’nda belirtilen hedeflerden biri de yine akademi bünyesinde hukuk araştırmaları merkezi kurulmasıydı. İşte bu kanunla hukuk araştırmaları merkezi kurulmasını da yine öngörmekteyiz. Bu merkezle beraber gerek ülkemizdeki, gerek dünyadaki adalete ilişkin gelişmeleri yakından takip etme, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu daha adil, daha güvenilir, etkin bir yargı sistemine ilişkin tüm düzenlemeleri yapabilecek bir önemli hukuk merkezi ülkemize kazandırılmış olacaktır. Yine akademi hakim ve savcıların meslek öncesi eğitimiyle beraber meslek içerisindeki eğitimlerini de yine düzenlemektedir. Ayrıca avukatların, noterlerin, yine bilirkişi ve arabulucular gibi hukukçuların da eğitilmesine imkan tanımaktadır. Yargı mensuplarının meslek öncesi eğitim süreci yargıyı daha da güçlendirecektir” dedi.