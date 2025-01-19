Eskişehir’de havanın güneşli olmasını fırsat bilerek sokaklara çıkan vatandaşlar hafta sonunu kent merkezinde değerlendirdi.

Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de kış mevsiminin etkisi hissediliyor. Yağışlı geçen günlerin ardından bugün kente güneşli hava hakim olurken, hafta sonunu da fırsat bilen vatandaşlar kent merkezinde yoğunluk oluşturdu. Aileleriyle birlikte çarşıda zaman geçiren Eskişehirliler, açık havanın tadını çıkarttı.

Öte yandan, Meteoroloji’den alınan verilere göre, Eskişehir’de havanın gün boyu açık ve en yüksek sıcaklığın 15 derece ile Mihalgazi ilçesinde olacağı öğrenildi.