Tepebaşı Belediyesi, Espark AVM ve Espark Paribu Cineverse Sineması iş birliğinde öğrencilere sömestir hediyesi olarak düzenlenen sinema etkinliğinde gösterimi yapılan ’Moana 2’ animasyon sinema filmini 6 yaş ve üzeri 200 çocuk izledi.

Tepebaşı Belediyesi, çocukların kültürel ve sanatsal etkinliklerle içi içe olmaları için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Yıl boyunca çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleyen Tepebaşı Belediyesi, sömestr tatilinde de çocukları ücretsiz sinema gösterimi ile buluşturdu. Tepebaşı Belediyesi, Espark AVM ve Espark Paribu Cineverse Sineması iş birliğinde düzenlenen etkinlikte çocuklara, ’Moana 2’ animasyon sinema filmi izletildi. Belediye bünyesindeki çocuk sanat ve kültür merkezlerinden yararlanan 6 yaş üzeri 200 çocuğun katıldığı sinema gösteriminde ise eğlenceli dakikalar yaşandı.

Çocuklarını sinemaya getiren veliler ise, ücretsiz olarak gerçekleştirilen sinema gösteriminden dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a teşekkürlerini ilettiler.