Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası beklenen yağış sabah erken saatlerde başlarken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün yapmış olduğu uyarı doğrultusunda, Eskişehir’de yağmur yağışı gerçekleşti. Dışarıda olan vatandaşların bir bölümü ise yağışa hazırlıksız yakalandı. Birçok vatandaş, yanlarında bulundurduğu şemsiye ve şapka ile yağıştan korunmayı denedi. Yağmurun etkisiyle kent merkezinde, genellikle yoğun olan sokaklar boş kaldı.