Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Finike ve Döşemealtı Hizmet Birimleri ile Elmalı ATASEM kursiyerlerine yönelik ’Yangın eğitimi ve yangın söndürme tatbikatı’ eğitimi düzenlendi. Eğitimde yangınla mücadele, yangın anında neler yapılması gerektiği ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı gibi konularda bilgiler verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Finike ve Döşemealtı Hizmet birimlerinde çalışan personel ile Elmalı ATASEM kursiyerlerine yönelik yangın eğitimi ve yangın söndürme tatbikatı düzenlendi. Yangında öncelikli olarak yapılacaklar ve alınması gereken tedbirlerin anlatıldığı eğitimde, teorik olarak verilen bilgiler yangın söndürme tatbikatıyla pratiğe taşındı.

Uygulamalı eğitim

Eğitimlerde, yangın anında alınması gereken önlemler ve doğru müdahale ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı gibi gereken teknikler hakkında bilgi verdi. Teorik bilgilerin ardından düzenlenen tatbikatta katılımcılara, uygulamalı olarak yangına müdahale tekniklerini deneyimleme fırsatı buldu. İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevli itfaiye erleri, Büyükşehir personeline yangın çıkma ihtimali durumunda nasıl müdahale edilmesi gerektiği yönünde uygulamalı olarak eğitim verdi. Kursiyerlere uygulamalı olarak yangına nasıl müdahale edileceği birebir olarak gösterildi. Yangında yapılacaklar anlatıldı

Yangında öncelikli olarak yapılacaklar ve alınması gereken tedbirlerin anlatıldığı eğitimde, yangının nedenleri ve alınması gereken tedbirler de anlatıldı. Eğitimde, evde, iş yerinde ve arabalarda oluşabilecek yangın türlerini anlatan görevli itfaiye eri; ev kazaları ve önlemleri, gaz ve duman dolu ortamda hareket tarzı, yangın söndürme madde ve cihazlarının kullanımı ve yangında kurtarma faaliyetleri konularında bilgi verdi.