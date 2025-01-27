Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy, ellerindeki araç ve ekipman miktarının kentin bina stoğuna ve yapılanmasına göre yeterli durumda olduğunu açıkladı.

Başkan Çeliksoy, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Eskişehir itfaiyesinin kentin bina stoğuna ve yapılanmasına uygun olarak yeterli durumda olduğunu söyleyen İtfaiye Daire Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy, bu tür önlemlerde kendilerinin 2 farklı başlığı ele aldıklarını ifade etti. Bunlardan birisinin insan kaynağı, diğerinin ise araç ve ekipman kaynağı olduğunu belirten Başkan Çeliksoy, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin her geçen gün hem modernize edildiğini hem de büyüdüğünü vurguladı.

“Personel ve insan kaynağı olarak yaklaşık 300 sayısına ulaşmış olacağız”

Şubat ayı içerisinde göreve başlayacak 45 memur itfaiye eri alımı yaptıklarını dile getiren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy, “Personel ve insan kaynağı olarak yaklaşık 300 sayısına ulaşmış olacağız. Aynı zamanda, bu ay içerisinde yapılacak ihaleyle 4 yeni aracımız olacak. Şehrimizin bina stoğu ve özellikleri çerçevesinde, metrajları ve niteliklerini ayarlayarak alımımızı yaptık. 2025 yılı içerisinde 7 araç alımı ihalemizi daha gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla Eskişehir Büyükşehir İtfaiyesi olarak her geçen gün hem modernize oluyoruz hem de büyüyoruz” dedi.