Tüm zamanların en sevilen filmlerinden biri olan Aslan Kral (Lion King), sömestr tatilinde çocuklar ve Küçük çocuk yaşatan mükemmel bir gün yaşattı.İSTANBUL (İGFA) - Unutulmaz Aslan Kral filminin büyüsü, orijinal film müziklerinin senfonik bir yorumla sahneye aktarılmasıyla, benzersiz bir görsel ve işitsel şölen sundu.

Klasik müzikle tanışmamış çocuklar Aslan Kral ile senfonik müziği tanıma fırsatı buldular. Aslan Kral gösterimi, televizyon dünyasının genç yıldızlarını da ağırladı. Leyla dizisinden Ayaz Gülşen, Şakir Paşa Ailesi dizisinden Melih Yalçın ve Azra Aksu yer aldı.

Yaklaşık 110 dakika süren bu görsel ve işitsel şölen, yetenekleri Simba, Nala, Mufasa, Scar ve Timon gibi ikonik karakterlerin hareketleri değişti.

Seslendirmede Donald Glover (Simba), Beyoncé Knowles-Carter (Nala), James Earl Jones (Mufasa), Chiwetel Ejiofor (Scar), Seth Rogen (Pumbaa) ve Billy Eichner (Timon) yer aldı. Film boyunca canlı müzikle sahneler, uygulanane Afrika'nın büyüleyici atmosferini yeniden hissettiriyor. İzleyiciler filmi, orijinal ingilizce seslendirme ve Türkçe altyazı seçeneğiyle deneyimlediler.

12 yıldır müzik, tiyatro, opera, müzikal, dans ve sahne gösterileri gibi prestijli üretimlerle kültür ve sanat hayatına katkı sağlayan, "Konserde Filmler" etkinlikleriyle farklı yaratmaya devam eden Piu Entertainment'ın Yönetici Ortağı Cemil Demirok; “Konser filmlerinde sinema ve müzik tutkunlarına benzersiz bir deneyim sunuyoruz. Büyük bir ekip çalışması ve titiz bir organizasyon ile çalışıyoruz. Geleceğe Dönüş, Harry Potter, Star Wars, Yüzüklerin Efendisi gibi ikonik yapımları canlı orkestralar eşliğinde izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor” dedi.