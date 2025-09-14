İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yeniden Sinematek Arabada Film Keyfi etkinliği, birbirinden farklı türdeki filmlerle İzmirli sinemaseverlere seyir zevki yaşatacak. Nostaljik bir film izleme deneyimi sunacak etkinlik kapsamında İnciraltı Süleyman Demirel Meydanı’nda 18 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında dört film gösterilecek.İZMİR (İGFA) - İzmirli sinemaseverlerin büyük ilgi gösterdiği Yeniden Sinematek Arabada Film Keyfi etkinliği kapsamında gerçekleşecek film gösterimleri, 18 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Dram, komedi, bilim kurgu ve müzik türlerinde dört filmin gösterileceği programda, farklı hikâyelere doğru yolculuğa çıkan izleyicilere aynı zamanda nostaljik bir film izleme deneyimi yaşatılacak.

Hayalet Avcıları/Ghostbusters 18 Eylül, Hayal Şarkısı/That Thing You Do! 25 Eylül, Sil Baştan/Eternal Sunshine of the Spotless Mind 2 Ekim, F1 Filmi/F1: The Movie ise 9 Ekim günü saat 20.00’de İnciraltı Süleyman Demirel Meydanı’nda izleyici ile buluşacak. Araçların alana alımı ise saat 18.30’da gerçekleşecek.

Gösterimlere katılım, ücretsiz davetiye ile yapılacak. Davetiyelere, kultursanat.izmir.bel.tr adresinden erişim sağlanabilecek. Her gösterim için kontenjan, filmin olduğu haftanın pazartesi günü saat 10.00’da açılacak. Davetiyeler sadece internetten alınabilecek. Her araç için bir kişi tarafından QR kod alınması yeterli olacak.

Etkinlik girişinde araçlar, QR kod taranarak içeri alınacak. Ücretsiz düzenlenen sinema gösterimlerine 200 araç katılabilecek. Minibüs, kamyonet tarzı araçlar görüşü engelleyeceği için sadece normal binek araçlar alana alınacak. Filmler orijinal dillerinde Türkçe altyazılı olarak gösterilecek. Alanda kurulan perdeden film izlenirken, filmin sesi araç radyosundan duyulabilecek.

Yönetmen koltuğunda Ivan Reitman’ın oturduğu, senaryosunu Dan Aykroyd’un yazdığı ve oyuncu kadrosunda Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis gibi önemli isimlerin yer aldığı 1984 ABD yapımı komedi ve bilim kurgu türlerindeki Hayalet Avcıları filminde, doğaüstü olaylara ilgi duyan akademisyen arkadaşların çalıştıkları üniversiteden kovulduktan sonra hayalet avcılığı şirketini kurmaları konu ediliyor. Bu ekip, şehirde günden güne artan paranormal tehlikeler karşısında şehrin kurtuluş yolu haline gelir.

Dünyaca ünlü usta oyuncu Tom Hanks’in yazıp yönettiği, oyuncu kadrosunda yer aldığı 1996 ABD yapımı dram, komedi ve müzik türlerindeki Hayal Şarkısı filminde, 1960’ların müzik endüstrisinin atmosferinde bir grup genç müzisyenden oluşan The Wonders grubunun hikâyesi anlatılıyor. Grubun hızlı çıktığı şöhret basamakları çeşitli baskıları da beraberinde getirir ve ilişkileri sınanır.