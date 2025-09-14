Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, peyzaj ve süs bitkileri sektörünün uluslararası buluşma noktası haline gelen 8. PSB Anatolia Fuarı’na damgasını vurdu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sapanca’da düzenlenen 8. PSB Anatolia Fuarı’na Park ve Bahçeler Dairesi, Sekapark A.Ş. ve Ormanya stantlarıyla katılarak yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler, fuara sağladığı katkılardan dolayı Büyükşehir'e teşekkür etti.

BÜYÜKŞEHİR, PSB ANATOLİA FUARI'NA KATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, peyzaj ve süs bitkileri sektörünün uluslararası buluşma noktası haline gelen PSB Anatolia Fuarı’na katılım sağladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Spanca Kırkpınar’da bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları PSB Anatolia Fuarı, 181 firmayı ve 20 farklı ülkeden gelen on binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Süs bitkilerinden üretim teknolojilerine kadar geniş bir ürün yelpazesinin sergilendiği fuarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Sekapark A.Ş. ve Ormanya tarafından kurulan stantlarla temsil edildi.

PROTOKOLDEN BÜYÜKŞEHİR STANTINA YOĞUN İLGİ

Geniş bir ürün yelpazesi ile dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi’nin stantları; Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer, Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Hayati Ağıl ile Orman Genel Müdürlüğü Sakarya Bölge Müdürü Metin Topçu tarafından ziyaret edildi. Ziyaretçiler, fuara sağladığı katkılardan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.