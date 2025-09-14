Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında yaz boyunca düzenlenen beş ayrı Marmaris gezisi, kadın kursiyerler için hem eğitici hem de unutulmaz bir deneyime dönüştü.DENİZLİ (İGFA) - Kadınlar, yüzme becerilerini doğal ortamda geliştirme fırsatı bulurken Ege’nin eşsiz koylarını keşfetmenin keyfini yaşadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen gezilere, Anafartalar-Dokuzkavaklar Kapalı Yüzme Havuzu’nda eğitim alan Pınarkent, Küçükdere, Yeniköy ve Irlıganlı mahallelerinden 120 kadın ile Kervansaray, Bağbaşı, Zeytinköy, Tekkeköy, Gökpınar, Zümrüt, Kayıhan, Asmalıevler, Cumhuriyet ve Hürriyet mahallelerinden 165 kadın kursiyer katıldı.

SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN GÜÇLÜ BİR ÖRNEĞİ

Kadınların yüzme eğitiminde kazandıkları becerileri deniz ortamında pekiştirmelerini ve sosyal hayatlarını zenginleştirmelerini amaçlayan proje, sosyal belediyeciliğin örnek uygulamalarından biri olarak öne çıktı. Marmaris’in doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleşen mavi yolculuk, katılımcılara hem fiziksel hem de kültürel anlamda katkı sağladı.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: “KADINLARIMIZI DENİZLE BULUŞTURUYORUZ”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Kadınlarımızın evlerinden çıkmaları için başlattığımız ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projemiz devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 kadınımıza yüzme öğrettik. Hayatında hiç denizi görmeyenleri de denizle buluşturduk” dedi.

Çavuşoğlu, projenin yıl boyunca süreceğini belirterek, “Denizli’de yüzme bilmeyen kadın kalmayıncaya kadar kadınlarımızı muhtarlıkların önünden alacağız, yüzme kurslarımıza getireceğiz. Kursları tamamlayanları da denize götürerek Ege’de bir şehirde yaşayıp denizi görmeden ömürlerini tamamlamalarının önüne geçeceğiz” ifadelerini kullandı.