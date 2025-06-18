Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda İsrail’in bölgedeki saldırganlığına sert çıkarak, Türkiye’nin barış için diplomasiyi sürdüreceğini ancak her türlü senaryoya hazır olduğunu vurguladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin hassas bir dönemden geçtiğini belirten Erdoğan, ülkenin tüm enerjisini bekasına yönelik meselelere ayırması gerektiğini söyledi. “Terörsüz Türkiye” hedefi için iş birliği ve dayanışma ruhunun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze, Suriye, Lübnan, Yemen ve İran’a yönelik saldırılarını sert bir dille eleştirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu’yu “soykırım suçunda Hitler’i geride bırakmakla” suçlayan Erdoğan, “Umarız akıbetleri aynı olmaz” dedi. İsrail’in İran’daki suikastlar ve saldırılarla “haydutluk sahasını genişlettiğini” ifade eden Cumhurbaşkanı, bu saldırıların Türkiye’ye olası etkileri konusunda tüm kurumların teyakkuz halinde olduğunu belirtti. “Milletimiz müsterih olsun. Hükümetimiz, Türkiye’nin menfaatlerinin, huzurunun ve güvenliğinin sonuna kadar takipçisidir” diyerek her türlü senaryoya karşı hazırlıkların yapıldığını vurguladı.

DİPLOMASİ VE BARIŞ VURGUSU

Bölgede huzur, barış ve istikrar dışında bir hedeflerinin olmadığını kaydeden Erdoğan, “Orta Doğu’nun tamamında iş birliği, istikrar ve güvenlik istiyoruz” dedi. Türkiye’nin diplomatik temaslarını ve telefon diplomasisini sürdüreceğini, bölgesel bir felaketin önüne geçmek için çaba göstereceğini ifade etti. Ancak, “Türkiye Cumhuriyeti, devletlerden bir devlet değildir. Kimse bizi test etmeye, sabrımızı zorlamaya yeltenmesin” diyerek kararlı bir duruş sergiledi.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı https://t.co/RURoawcPAR— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 18, 2025

SAVUNMA SANAYİİNDE BAĞIMSIZLIK HEDEFİ

Erdoğan, Türkiye’nin savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefine ulaşana kadar kararlılıkla ilerleyeceğini belirtti. “Türkiye artık kendi semalarını yerli ve millî hava savunma sistemleriyle koruyan, entegre ve katmanlı bir savunma mimarisine sahip bir ülkedir” dedi. Vesayet odakları, FETÖ ve “siyonizmin ülkemizdeki uzantılarıyla” mücadelenin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

EKONOMİK YATIRIMLARA DESTEK

Ekonomik kalkınma için önemli bir adım atıldığını duyuran Erdoğan, orta yüksek ve yüksek teknolojili yatırımlar için “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” programının büyüklüğünün 500 milyar liraya çıkarıldığını açıkladı.

İsrail’in saldırganlığına sessiz kalan uluslararası kurumları ve devletleri eleştiren Erdoğan, “Bazılarının bu haydutluğa destek verdiğini” ifade etti. “Katledilen sivillerin, öldürülen bebeklerin kanı, sessiz kalanların da eline, alnına sıçramıştır” diyerek tepkisini dile getirdi.

Erdoğan, İsrail’in saldırganlığını durdurmak ve bölgede barışı tesis etmek için Türkiye’nin mücadelesinin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.