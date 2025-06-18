Aydın’ın Karacasu ilçesinde, Karacasu Belediyesi tarafından ilçenin önemli noktalarından biri olan Dedebağ Türbesi ve Mesire Alanı çevresinde detaylı bir temizlik ve ot biçme çalışması gerçekleştirdi.

Karacasu Belediyesi vatandaşların sıkça ziyaret ettiği alanlarda temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Dedebağ Türbesi ve Mesire Alanı çevresinde yapılan çalışmalarla görüntü kirliliği oluşturan yabani otlar temizlenirken, çevre düzenlemeleriyle alan daha kullanışlı ve estetik bir görünüme kavuştu. Hem tarihi hem de doğal yönüyle vatandaşların ilgisini çeken alan, yapılan temizlikle birlikte sağlıklı bir ziyaret ortamı sunuyor. Karacasu Belediyesi, ilçe genelindeki diğer bölgelerde de benzer bakım ve çevre düzenleme faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirtti.