Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Çocuk Üniversitesi), yarıyıl tatilinde çocuklara unutulmaz hatıralar ve yeni beceriler kazandıracak zengin bir program sunmaya devam ediyor. Sanat, teknoloji ve sosyal sorumluluk temalarına odaklanan atölyeler ve etkinlikler, çocukların tatili keyifli bir şekilde değerlendirmesine imkan tanıyor.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Yanık: “Çocukların yeteneklerini keşfetmelerini hedefliyoruz”

Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. H. Bahadır Yanık yarıyıl tatilinde açılan programlara dair şunları söyledi:

"Çocuk Üniversitesi olarak, çocukların yarıyıl tatilini verimli bir şekilde değerlendirmeleri için hazırladığımız bu programlarla onların yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine destek olmayı hedefliyoruz. Merkezimiz, geleceğin bireylerini yetiştirme vizyonuyla çocuklara ilham vermeye ve onlara yeni ufuklar açmaya kararlılıkla devam ediyor."

Programlar yarıyıl tatili boyunca devam etti

Program kapsamında çocuklar “Başlangıç Seviyesi Film Çekim Atölyesi” ile film çekiminin temel adımlarını öğrenirken, “Ritmi Keşfet, Dansla Eğlen” etkinliğinde ritim ve dans eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Ayrıca yarıyıl tatilinin ikinci haftasında “Çizgi Filmde Karakter Tasarımı”, “Seramik Şekillendirme” ve “Bitkisel Boyalarla Sanat Atölyesi” gibi etkinlikler de yer alacak.

Sosyal sorumluluk projeleriyle çocuklara toplumsal farkındalık kazandırmayı hedefleyen Çocuk Üniversitesi “Paramı Yönetebiliyorum” etkinliği ile finansal okuryazarlık bilincini geliştirmeyi amaçladı. “Su ile Hayata” projesiyle sürdürülebilir yaşamın önemine dikkat çekilirken, “Sosyoloji ve Mühendislik Atölyesi” ile teknik ve sosyal disiplinler bir araya gelerek çocuklara farklı bir bakış açısı sunuldu.

Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezine, duyurulara, programlara ve içeriklerine, program yürütücülerine dair ayrıntılı bilgi için cocuk.anadolu.edu.tr adresinin ziyaret edebileceği belirtildi.