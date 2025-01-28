Afyonkarahisar’da sisli hava hayatı olumsuz etkilerken, görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü karayollarında özellikle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte kış mevsiminin getirdiği olumsuzlukla devam ediyor. Soğuk havalar ile mücadele eden vatandaşlar aynı zamanda son 4 günden bu yana da sisli havayla başa çıkmaya çalışıyor. Kentte son 3 gündür sisli havanın etkisinde kalırken, gün içerisinde sadece birkaç saat güneş yüzünü gösteriyor. Sisli hava trafik özellikle sürücülerin zor anlar yaşamasına neden olurken, sis nedeniyle karayollarının bazı bölgelerinde görüş mesafesinin yer yer metreye kadar düştüğü gözlendi.

Öte yandan, kazaların önüne geçilmesi noktasında polis ve jandarma ekipleri bir çok bölgede yoğun güvenlik önlemi alırken, özellikle trafik akışının fazla olduğu bölgelerde ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.