Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından "Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim Ortamlarının Fiziki Teknolojik Altyapı ve Branş Derslikleri Bağlamında Güçlendirilmesi" başlıklı alt yapı projesi hayata geçirildi.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Handan Deveci, Doç. Dr. Şule Demirel Dingeç ve Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Serap Uğur, güçlendirme ve yenileme çalışmalarının aşamaları, katkıları ve yeni projeler konusunda bilgiler verdi.

“Bu proje öğrencilerimizin ihtiyaçlarından doğdu”

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, ders içeriklerinin öğrencilere aktarılabilmesi ve mezun olmadan önce alt yapılarını hazırlayabilmenin önemini vurgulayarak, şu ifadeleri aktardı:

"Bu projeyi hayata geçirmeden önce öğretim elemanlarımız için ders işlemek, öğrencilerimiz için de aktarılmak isteneni anlamak zordu. Laboratuvar ve dersliklerdeki teknolojik alt yapı ve donanım eksikliklerinden dolayı bu alanlar kullanılamıyor mevcut olan araç ve gereçler de ihtiyaçlar için yeterlilik sağlamıyordu. Bu sebeplerden dolayı yaklaşık iki yıl önce çalışmalarımıza başladık. Önce fikirlerin oluşmasını bekledik, ihtiyaçları belirledik ve en kolay uygulanabilecek şekilde projemize aktarmaya çalıştık. Fazlaca eksiğimiz ve yapılması gereken işlem olduğu için altı ay boyunca çeşitli dirençlerle mücadele ettik. Mevcut durumumuzda da istediğimiz yerde olamasak da bu projemizde büyük bir yol kat ettik. Öğrencilerimiz için elimizden geleni yapmaya ve gelişmeye devam edeceğiz.”

“Biz geleceğin öğretmenlerini yetiştiriyoruz”

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Handan Deveci, projenin teknolojiyle entegre bir şekilde yürütüleceğine değinerek, “Biz öğretmenler yetiştiren bir fakülteyiz, geleceğin neslini yetiştirdiğimiz öğretmen adaylarımız da bir sonraki nesli yetiştirecekler. Fakültemizde henüz teknolojiyle tanışmamış Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencilerimiz var. Teknolojiyi hayatımızdan çıkartamayacağımız bir çağda yaşıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz güçlendirme sonucunda şu an derslerimizi daha verimli ve uygulamalı şekilde gerçekleştirebileceğiz. Var olan ve yeni açılacak derslerimiz ile öğrencilerimiz teknoloji ile daha fazla bir arada olacak ve çalışmalarını daha verimli şekilde çıkartabilecekler” ifadelerini kullandı.

“Sonuç için motivasyonumuzu hep güçlü tutmaya çalıştık”

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şule Demirel Dingeç, yürüttükleri projenin zorlukları ve bu zorlukları nasıl kontrol ettikleri hakkında şunları söyledi:

“Bu proje zaten ihtiyaçlarımızın doğal bir sonucu olarak ortaya çıktı. Projemizin amacı doğrultusunda bu süreçte karşılaştığımız zorluklar tabii ki mevcuttu. Bu projeye katkı sağlayan öğretim elemanı, idari personel kısacası emeği geçen herkes büyük bir istek ile çalıştı. Projemiz tamamlanmış değil ihtiyaçlarımız üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Ne kadar zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım bugün öğrencilerimizin gözünde ışığı gördüğüm an tüm emeklerimize değdiğini ve değeceğini düşünüyorum.”

“İleri teknoloji donanımlar ve araç gereçlerle önemli bir adım attık”

Son olarak Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Serap Uğur, gerçekleştirilen açılış sonrası laboratuvar ve derslik imkanlarından öğrencilerin nasıl yararlanabileceğini aktardı. Uğur, “Bu yenilenme ile öğrencilerimizin öğrendikleri sadece anlatımda kalmayacak. Öğrencilerimiz akıllarındaki ve hayallerindeki projeleri uygulamaya aktararak denemeleri ve gerçekleştirmeleri için adım atabilecekler. Ayrıca fakültemizdeki her branştan hocalarımızın da bilgileri ve katkıları sayesinde kendilerini daha kolay donatıp verimli şekilde geliştirebilecekler. Laboratuvarlara ve dersliklerimize kattığımız bilgisayarlar, sanal gerçeklik gözlükleri, yapay zekâ destekli robotlar, kodlanabilir drone ve kodlama robotları, hologramlar gibi ileri teknoloji cihazlar ve güncel yazılımlarla önemli bir adım attık. Bu güçlendirmeyi zamanla büyütecek ve geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.