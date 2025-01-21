Amasya’da diğer ismi Yedikuğular Kuş Cenneti olan Yedikır Baraj Gölü’ne ismini veren ötücü kuğu sürüsü nadir bir şekilde görüntülendi. Geçen yıl 1 tane ötücü kuğu görülen göle bu yıl 12 kuğu kışı geçirmek için geldi. Saflığın ve asaletin sembolü ötücü kuğular iri gövdeleri, zarif boyunları ve bembeyaz tüyleriyle doğaseverlere görsel şölen sunuyor.

170’ten fazla kuş türünün yaşadığı Amasya’nın Suluova ilçesinde bulunan Yedikır Baraj Gölü’nde kış dönemi takibi yapan Doğa Koruma ve Milli Paklar Amasya Şubesi görevlileri suyun içinde süzülen ötücü kuğu sürüsüyle karşılaştı. Dürbünle izlenen misafir kuşların kanatlanıp uçtuğu anlar da kaydedildi. Geçen yıl 1 tane görüldüğü kaydedilen ötücü kuğudan bu yıl 12’si not edildi.

Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biri olan gölün kuş türleri açısından önem taşıdığını belirten Dr. Öğr. Üyesi zoolog Murat Karavin, “Ötücü kuğular normalde Türkiye’de üremiyor. Kışı geçirmek üzere kuzeyden ülkemize geliyorlar. İlkbahar ile beraber yeniden kuzeye göç ediyorlar” dedi.

Su bitkileriyle beslenen ötücü kuğuların iri gövdeleri, zarif boyunları ve bembeyaz tüyleriyle doğaseverlere görsel şölen sunduğuna değinen Karavin, “Suda alımlı süzülüşleriyle insanların izlemekten en çok hoşlandıkları kuş türleri arasında yer alırlar” diye konuştu.