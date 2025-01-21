Batman Ziraat Odası Genel Sekreteri Ebubekir Doğan, kentte ciddi bir kuraklık yaşandığını belirterek yağışların önceki yılların ortalamasına göre yüzde 41 oranında azaldığını söyledi.

Bir önceki yıla oranla yağışların Batman’da azaldığına dikkat çeken Batman Ziraat Odası Genel Sekreteri Ebubekir Doğan, yağış azlığının sadece bölgeyle sınırlı olmadığı dile getirdi. Tarımsal girdilerin yüksek maliyeti ve tedarik zorluklarının çiftçileri zorladığını ifade eden Doğan, yeterli yağışın olmamasının sorunu daha da büyüteceğini kaydederek, ocak ayının sonuna gelinmesine rağmen bölgede yeterli yağış olmadığına dikkat çekti.

Yağış eksikliğinin tarımsal üretim için risk oluşturduğuna değinen Doğan, “Batman’da toplam 1 milyon dönüm tarım arazisi bulunuyor ve bunun büyük bir kısmı doğal yağışlarla yapılan kuru tarım alanlarıdır. Yağış eksikliği, tarımsal üretim için büyük bir risk ve tehlike oluşturuyor. Ocak ayını bitmek üzereyiz ama halen bölgede yeterli bir yağış olmadı. Metroloji verilerine göre çok ciddi bir yağışta görünmüyor. Tabi bu iklimsel döngülerdir, belli olmaz umudumuz yağışların gelmesidir” dedi.

Kuraklığın temel nedenlerini söyleyen Doğan, “Bu yağış eksikliğinin ana sebeplerinden biri küresel ısınma. Sanayi Devrimi’nden sonra dünya atmosfer sıcaklığı 1,5 dereceye ulaştı ve bu, buzulların erimesi gibi sonuçları beraberinde getirdi. Bu durum bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek. Eğer bu gidişata dur demezsek, gelecekte tüm dünya için ciddi tehlikeler ortaya çıkacak. Sera gazlarının azaltılması ve atmosfer sıcaklığının düşürülmesi gerekiyor. İnsanoğlu bunun için gayret göstermesi gerekiyor. Batman’ın özelinde bunu değerlendirecek olursak su kaynakları açısında ciddi bir kuraklık mevcuttur. Barajlarımız yeterli su deposuna sahip değildir. Depolama suları azalmış rezerveler. Su kaynaklarımız aynı şekilde azalmıştır. Bunların tamamı yağışların yağmaması yada eksik yağış olması yılların ortalamasına göre bunların sonucu” diye konuştu.

Batman’da 10-15 yıldır çiftçilik yaptığını söyleyen Gökhan Demir ise “Bu yıl kış mevsiminin ortasındayız ancak yağışlar istediğimiz düzeyde değil. Genelde tarlalarımıza marul ve lahana ekiyoruz. Eğer yeterli yağış olmazsa bu yıl ürünlerden istediğimiz verimi alamayacağız. Allah’tan tek dileğimiz bir an önce yağışların gelmesi” şeklinde konuştu.