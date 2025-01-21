Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yarıyıl tatili boyunca çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyerek, onların keyifli bir tatil geçirmelerini sağladıklarını ifade etti.

Hacılar Belediyesi bünyesindeki Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklerin yoğun ilgi gördüğünü belirten Başkan Özdoğan, çocukları eğlenceli ve kültürel dolu bir programa davet etti. Başkan Özdoğan, yarıyıl tatili süresince düzenlenecek etkinlikler ile ilgili şunları söyledi;

“Her pazartesi ve cuma günü çocuklarımızı ‘Sinema Günleri’ etkinliğimizle buluşturuyoruz. Birbirinden güzel filmleri izlerken hem eğleniyorlar hem de unutulmaz hatıralar biriktiriyorlar. Ayrıca, çarşamba ve cuma günleri sirk ve tiyatro gösterileri düzenleyerek çocuklarımızın kültürel ve sanatsal etkinliklere katılmalarını sağlıyoruz.”

“Tatil, dinlenmenin ve gelişmenin fırsatıdır”

Çocukların hem dinlenmesini hem de kendilerini geliştirmesini hedeflediklerini dile getiren Başkan Özdoğan; "Yarıyıl tatili, öğrencilerimiz için yoğun geçen eğitim döneminin ardından dinlenme ve eğlenme fırsatıdır. Biz de Hacılar Belediyesi olarak bu süreçte çocuklarımıza en iyi şekilde hizmet sunmaya çalışıyoruz. Onların mutlu olması bizleri daha da motive ediyor” ifadelerini kullandı. Başkan Özdoğan, tüm öğrencileri düzenlenen etkinliklere katılmaya davet ederek, “Tatillerini en güzel şekilde değerlendirmek isteyen çocuklarımızı Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’ndeki sinema günlerine, sirk ve tiyatro gösterilerine bekliyoruz. Bu etkinliklerle hem dinlenecek hem de eğlenerek öğrenme fırsatı yakalayacaklar” diye konuştu.