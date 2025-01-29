TBMM Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Avrupa Parlamentosu üyesi ve Türkiye Gölge Raportörü Isabel Wiseler-Lima ile görüştü.ANKARA (İGFA) - TBMM Türkiye-AB KPK Eş Başkanı Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Isabel Wiseler-Lima ile beraberindeki heyeti TBMM'de ağırladı.

Karayel, Wiseler-Lima'nın karma komisyona ziyaretinin ve öncesinde TBMM'de gerçekleştirdiği ziyaretlerin Türkiye-AB ilişkileri açısından faydalı olacağına inandığını söyledi.

Wiseler-Lima ise TBMM'de temsil edilen farklı partilerin temsilcileriyle de bir araya geldiklerini belirterek, bu temsilcilerin görüşlerini almanın kendisi için oldukça önemli olduğunu belirtti.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Avrupa Parlamentosu'nun Gölge Raportörü olarak rapor hazırlama çalışmalarına katkıda bulunduğunu anımsatan Wiseler-Lima, yaptığı tüm görüşmelerin raporun hazırlanmasına katkı sunacağını ifade etti.