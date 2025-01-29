Gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı oluşturan Ata Demirer, kapalı gişe gösterisi "Ata Demirer Gazinosu" ile 12 Şubat’ta Ankaralı sevenleriyle buluşacak. Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske; geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu hikayelerle dolu gösterinin biletleri Biletinial’da satışta.

Geçtiğimiz yıl yayınlanan Bursa Bülbülü soundtrack albümüyle radyolarda en çok çalan, dillere pelesenk olan şarkılarıyla müzik listelerinde de 1 numaraya yerleşen Demirer, Ata Demirer Gazinosu’nda geniş bir repertuvardan oluşan setlisti ile seyircisini her şarkıda müzik türleri arasında yolculuğa çıkaracak. Yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleri ile sahnede olacak olan Ata Demirer, şakalarıyla seyirciye kahkahalar attıracak, bir yandan da özenle seçilmiş repertuvarı ile unutulmaz bir müzik şöleni yaşatacak.