Anadolu Üniversitesi fuar ve tanıtım etkinliklerinde öğrenci adayları ile buluşmaya devam ediyor.

Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen fuarlarda Anadolu Üniversitesi bölüm, kampüs ve sosyal imkanlarını tanıtıyor. Anadolu Üniversitesi bu kapsamda 26-27 Şubat tarihlerinde Artı Tercih Fuarcılığın İstanbul Kongre Merkezinde düzenlediği ‘İstanbul Bölüm Tanıtım Günleri’ etkinliğinde İstanbul Tanıtım Ofisi personeliyle yer aldı.

Anadolu Üniversitesi tüm fuarlarda tanıtım hizmeti sunmaya devam ediyor

Düzenlenen fuar ve tanıtım etkinliklerinde aranan üniversiteler arasında yer alan Anadolu Üniversitesi; örgün ve uzaktan öğretim sistemiyle öğrenim verilen bölümler, ikinci üniversite olanağı ve AKADEMA, e-Sertifika programları gibi uzaktan öğretim hizmetleri, Erasmus, Mevlâna ve Farabi gibi uluslararası iş birlikleri, kampüste yaşam, sosyal imkanlar ve Eskişehir’de yaşam şartları hakkında bilgiler sunarken, aday öğrenci ve rehber öğretmenlerin sorularını yanıtlıyor.