Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’de pazartesi günü oynayacağı Konyaspor maçıyla bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, iç sahanın aksine dış sahadaki kötü performansı tersine çevirmek için yoğun mesai harcıyor.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor, 3 Mart Pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Karadeniz ekibi, bu maça deplasman galibiyeti hasretini sona erdirmek çıkacak. Yönetim, teknik heyet ve oyuncular, iç sahada alınan başarılı sonuçların aksine deplasmanda yaşanan bu kabusu sonlandırmak istiyor.

Son deplasman galibiyeti 18 Mayıs 2024’te

Rakip sahada son olarak 18 Mayıs 2024 tarihinde Başakşehir’i 1-0 yenen bordo-mavililer, o günden bu yana deplasmanda galibiyet elde edemedi. Trabzonspor, Konyaspor’u mağlup etmesi halinde 287 günlük deplasman galibiyeti hasretine Konya’da son vermek hedefinde.

Deplasman karnesi zayıf

Trabzonspor, Süper Lig’de bu sezon dış sahada oynadığı 11 maçtan 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle aldı. Bordo-mavili ekip, bu sezon deplasmanda toplamda 28 puan kaybetti. Bordo-mavililer, bu müsabakalarda attığı 9 gole karşılık, kalesinde 16 gol gördü ve 0.45 puan ortalamasıyla düşük bir performans sergiledi.

Şenol Güneş, bu sezon ilk peşinde

Trabzonspor, 5. kez göreve getirdiği Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Konyaspor’u mağlup etmesi halinde bu sezon ligde ilk deplasman galibiyetini alacak. Güneş ile bu sezon çıktığı 9 deplasman maçında 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, yalnızca 3 puan toplayabildi.

Bordo-mavililer, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Sivasspor ile ve geçici olarak takımın başında bulunan İhsan Derelioğlu’nun yedek kulübesinde olduğu Eyüpspor karşısında 0-0 berabere kalmıştı.

Trabzonspor’un bu sezon deplasman oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar

Sivasspor: 0 - Trabzonspor: 0

Eyüpspor: 0 - Trabzonspor: 0

Gaziantep FK: 0 - Trabzonspor: 0

Hatayspor: - Trabzonspor: 1

Göztepe: 2 - Trabzonspor: 1

Çaykur Rizespor: 3 - Trabzonspor: 1

Alanyaspor: 2 - Trabzonspor: 1

Galatasaray: 4 - Trabzonspor: 3

Samsunspor: 2 - Trabzonspor: 1

Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 0

Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 1