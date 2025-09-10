Bakanlığı’na aitmiş gibi görünen “Resmi Hizmete Mahsustur” kartı bulundu. Kartın sahte olduğu ortaya çıkınca gözler Burak Ateş’in yönetiminde yer aldığı Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ne (AKİB) çevrildi.

Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, söz konusu aracın Bakanlığa ait olmadığını, Burak Ateş’in Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde yönetim kurulu üyesi olduğuna dikkat çekti. Açıklamada ayrıca, daha önce de AKİB ve diğer birlikler bünyesinde yer alan kişi ve şirketlerin benzer şekilde Bakanlık logosu ve unvanını araçlarında kullandıkları, bunun yasaklandığı ve Valiliklere gerekli talimatların verildiği hatırlatıldı.

Ancak olay, AKİB bünyesindeki üyelerin bakanlık adı ve logosunu kişisel prestij veya ayrıcalık elde etmek için kullanmaya devam ettiğini ortaya koydu. Bakanlık tarafından yıllar önce uyarılmasına rağmen bu tür yasa dışı kartların hâlen dolaşımda olması, “AKİB’te denetim ve disiplin mekanizmaları gerçekten işliyor mu?” sorusunu gündeme taşıdı.

Uzmanlar, ihracatçı birliklerinin kamusal kurumlarla yakın çalışmasının doğal olduğunu, ancak bu yakınlığın bazı üyelerce ayrıcalığa dönüştürülmesinin ciddi bir güven sorunu yarattığını belirtiyor. Özellikle kamu otoritesini temsil eden unvan ve logoların şahsi araçlarda kullanılması, hem vatandaşın devlete olan güvenini sarsıyor hem de haksız imtiyaz algısı oluşturuyor.

Yaşanan skandal, AKİB’in kurumsal denetim eksikliğini gözler önüne sererken, Ticaret Bakanlığı’nın süreci İstanbul ve Mersin Valiliklerine taşıdığı öğrenildi. Kamuoyu ise AKİB’ten net bir açıklama bekliyor: “Bakanlık logosunu araç camlarında dolaştıran üyelerinizin önüne neden geçilmiyor?”

Ticaret Bakanlığı, aracın kendilerine ait olmadığını duyurdu ve AKİB’i yıllardır bu konuda uyardığını açıkladı. Buna rağmen benzer sahte kartların hâlen dolaşımda olması, “AKİB üyeleri Bakanlık adı üzerinden ayrıcalık mı devşiriyor?” sorusunu gündeme getirdi.

AKİB’in denetimsizliği, kamu gücünü arkasına alarak prestij elde etmeye çalışan iş insanlarına adeta zemin hazırlıyor. Kamuoyu şimdi net bir yanıt bekliyor:

“AKİB bu rezalete neden göz yumuyor?”

