Hatay’da kötü muamele gördüğü gerekçesiyle Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alınan ’makak’ cinsi dişi maymun, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarsus Doğa Parkına getirildi. Sağlık kontrolleri yapılan ve ’Şeker’ adı verilen maymun, bir süre karantinada tutulduktan sonra parkta bulunan ’makak’ ailesine katılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Tarsus Doğa Parkı, şiddete maruz kalan ve sosyal medyada gündem olan maymuna güvenli bir yuva oldu. Veteriner hekimlerce detaylı sağlık kontrolleri yapılan 3 - 4 yaşlarındaki dişi maymunun ciddi bir sağlık sorununa rastlanmadı. Ancak sağlık geçmişine dair bilgi bulunmadığı için, tedbir amaçlı karantina bölümünde özel bakım ve beslenmeye tabi tutuluyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ’Şeker’ adı verilen maymunun, olumlu gelişmelerin ardından Tarsus Doğa Parkında bulunan ’makak’ ailesine katılması planlanıyor.

Veteriner Hekim Sibel Mazlum, ’Şeker’in 8 Eylül’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay İl Müdürlüğü tarafından Tarsus Doğa Parkına getirildiğini belirterek, "Maymunumuz makak cinsi, dişi ve yaklaşık 3-4 yaşında. Genel muayenesinde ciddi bir sorun gözlemlenmedi. Ufak tefek sağlık problemleri var, onlar da kısa sürede giderilecek. Karantina sürecinde gözlem altında olacak. Eğer her şey yolunda giderse makak ailesine katılabilecek. Biz adını ‘Şeker’ koyduk. Şeker artık bizim korumamız altında" dedi.

Mazlum, Tarsus Doğa Parkının aynı zamanda bir rehabilitasyon merkezi olduğunu vurgulayarak, "Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından kurtarılan, bakıma ve tedaviye muhtaç tüm hayvanları burada misafir ediyoruz. Tilki, çakal, göç mevsiminde leylekler ve birçok yırtıcı kuş buraya geliyor. Gerekli bakım, beslenme ve tedavi süreçleri tamamlandıktan sonra bazıları doğaya bırakılıyor, doğada yaşayamayacak durumda olanlar ise burada kalıyor" diye konuştu.