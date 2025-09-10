Mersin’in Erdemli Belediyesinin, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, kuraklıkla mücadele etmek ve üreticilere katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ettiği, bu kapsamda da 32 bin metre sulama borusu desteği sağlandığı bildirildi.

Erdemli Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sayesinde, üreticilerin sulama altyapısı güçlendirilirken, bölge tarımının gelişmesine de önemli katkılar sunulduğu ifade edildi. Bu çerçevede, bugüne kadar üreticilere 32 bin metre sulama borusu desteğinin sağlanarak montajları da belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

Göreve geldikleri günden itibaren üreticilerin yanında olduklarını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Akdeniz’in bereketli toprakları susuz kalmasın, üreticimiz üretmeye devam etsin, yüzler gülsün diye göreve geldiğimiz günden bu yana üreticilerimize destek oluyoruz. Bugüne kadar çiftçilerimize 32 bin metre sulama borusu ulaştırdık ve montajlarını belediye ekiplerimizle birlikte tamamladık. Önceliğimiz, Erdemli’nin üreticisini her şartta desteklemek ve tarımsal kalkınmayı güçlendirmektir. Bu doğrultudaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Erdemli Belediyesi olarak, üreticilerimizin yanında olmaya, kuraklıkla mücadeleye katkı sunmaya ve tarımsal üretimi geliştirmeye yönelik projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.