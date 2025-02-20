Kocaeli Büyükşehir, donma ve buzlanmaya karşı alınan tedbirler kapsamında üst geçitlerdeki yürüyen merdivenleri 7/24 sürekli çalışır konumda tutacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı tüm tedbirleri aldı. Mekanik aksamlarda donma riski oluşmaması için üst geçitlerdeki yürüyen merdivenler 7/24 çalışır vaziyette olacak.

DONMA RİSKİNE KARŞI ÖNLEM ALINDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sibirya üzerinden gelen ve “Altay Kar Fırtınası” olarak adlandırılan kar yağışından kentin olumsuz etkilenmemesi için 2 bin 321 personel ve 623 araç-iş makinesi ile il genelinde kesintisiz mücadele veriyor. Büyükşehir ekipleri, donma ve buzlanmaya karşı alınan tedbirler kapsamında üst geçitlerdeki yürüyen merdivenleri 7/24 çalışır konumda tutacak.

GÜVENLİK ÖN PLANDA TUTULUYOR

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki üst geçitlerin asansör ve yürüyen merdivenlerinin bakım ve onarımlarını düzenli olarak gerçekleştirerek, vatandaşların güvenliğini ve konforunu ön planda tutuyor. Bu doğrultuda ekipler, yürüyen merdivenlerin kar yağışı ve don olaylarından olumsuz etkilenmemesi için gereken tedbirleri aldı.

SÜREKLİ ÇALIŞIR KONUMDA OLACAK

Teknik olarak “sürekli”, “yavaş” ve “dur-kalk” modlarında çalışan yürüyen merdivenler, olumsuz kış koşulları nedeniyle donma riski taşıyan mekanik aksamlarının zarar görmemesi için 7/24 çalışır konumda hizmet verecek şekilde ayarlandı. Böylece soğuk havaların etkisiyle herhangi bir arıza yaşanmaması için merdivenlerin mekanizmalarının sürekli aktif kalması sağlanacak.

YENİDEN TASARRUF MODUNA ALINACAK

Hava koşullarının uygun hale gelmesiyle birlikte yürüyen merdivenler yeniden tasarruf moduna alınarak, “dur-kalk” veya “yavaş çalışma” sisteminde hizmet vermeye devam edecek. Bu önlemlerle herhangi bir aksaklık yaşanmadan ulaşımın devam etmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında şehri daha güvenli ve ulaşılabilir hale getirmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürecek.