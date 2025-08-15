Eskişehir’in Akarbaşı Mahallesi’nde kurulan Çarşamba Pazarı (ÇARPA) esnafının kaldırıma park ettiği kamyonlar nedeniyle yıkıldığı öne sürülen bahçe duvarı konusunda ilgili kurumların sorumluluk almadığı iddia edilirken, vatandaş ve esnaf arasında tartışma yaşandı.

Geçtiğimiz ay, ÇARPA’nın kurulduğu Köprü Sokak ile Şht. Güngören Bostan Sokak’ın kesişiminde bir bahçenin duvarı içeriye doğru yıkıldı. Pazarcıların kaldırıma park ettiği kamyonlar nedeniyle duvarın yıkıldığını öne süren apartman sakinleri, durumu ilgili kurumlara bildirdi. İddiaya göre, günler süren bekleyişin ardından hem Odunpazarı Belediyesi hem de Eskişehir Pazarcılar Odası konuyla ilgili sorumluluk almadı. Duvarın yaklaşık 130 bin TL onarım maliyetinin olması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirten vatandaşlar, tepkilerini dile getirdi.

Esnaf ile vatandaş arasında gerginlik çıktı

Pazarcı esnafı ise bahse konu duvarın yıkılma sebebinin kendileri olmadığını savundu. Elektrik ve internet kutularını gerekçe gösteren esnaf, kaldırıma kamyon koydukları takdirde kendilerinin tezgah açamayacağını söyledi. Olayla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan esnafı fark eden bir apartman sakini, camdan uzanarak tepki gösterdi. Bunun üzerine vatandaş ile esnaf arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. O anlar kamera ile saniye saniye kayıt altına alındı.

"İleride de duvar var, orası niye yıkılmıyor da burası yıkılıyor?"

Pazarcı esnafı Bülent Erdengil, konuyla ilgili olarak, "Bu durum esnafla alakalı değil. Burada elektrik malzemesi, kablolar ve telefon hatları var. Buraya kira ödeniyor. Yer kazılıyor, beton atılıyor. Ne oluyor? Burası aşağı çöküyor. Buraya bir karış asfalt attılar, basınçtan duvar yıkıldı. Duvar bizim neyimize? Diyorlar ki, arabalar park edildi. Benim burada arabayla ne alakam var? Ben buraya araba koymuyorum ki. Buraya zaten araba koyamazsın, başka yere koy. Oraya da araba koyuyorlar, orası niye yıkılmıyor? Orada duvar var, ileride duvar var. Orası niye yıkılmıyor da burası yıkılıyor? Altta kanalizasyon var, su buraya sızıyor. 2 sene burada kokudan müşteriye mal veremedim. Kaç defa şikâyet ettim? ’Bakarız’ diyorlar. Soran yok abi" dedi.

"Burası yıkılınca herkes ayağa kalktı"

Aynı sokakta bulunan bir çukur yaklaşık 2 sene boyunca çukur yaptıramadıklarını anlatan Erdengil, sözlerine şöyle devam etti:

"Burası yıkılınca herkes ayağa kalktı. Burada çukur varken esnafın ayağı bükülüyordu, ses çıkaran yoktu. Duvar yıkılınca ortalık karıştı. Esnaf ezilsin. Marketlerde her şey serbest ama bizde yasak. Hangisine yetişsin? Hangisine bulsun? Her yerde sorun var. Önce yapılarımız düzgün değil. Yok, ’ÇARPA’yı kaldıralım’, yok burayı kaldıralım, hep bunlarla uğraşıyorlar. Şu duvar gündem oldu. 2 sene koku vardı, gündem olmadı; şimdi duvar gündem oldu. Duvarın bizimle ne alakası var?"

Apartman sakinleri yıkılan bahçe duvarıyla ilgili yetkili kurumların desteğini beklerken, pazarcı esnafı ise artık eleştirilerin odağından kaçınmak istiyor.