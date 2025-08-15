Mersin Büyükşehir Belediyesi, Aydıncık ilçesinin en işlek güzergahlarından biri olan Sabahattin Çakmakoğlu Caddesi’nde altyapı ve üstyapı yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Bin 400 metre uzunluğundaki cadde, MESKİ tarafından yapılan içme suyu hattı yenilemesinin ardından Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ekiplerinin sıcak asfalt serimi ile modern bir görünüme kavuştu.

Okul, adliye, öğretmenevi ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü gibi resmi kurumların bulunduğu, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde, çalışmanın tamamlanmasıyla daha güvenli ve konforlu hale geldi. Bölge halkı, "Çiçek gibi oldu" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

İlk olarak MESKİ ekipleri, ana içme suyu hattındaki eski boruları modern malzemelerle değiştirdi. Böylece hem su kaybının önüne geçildi hem de uzun ömürlü bir altyapı sağlandı. Ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaklaşık bir hafta süren çalışmayla sıcak asfalt serimi yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Aydıncık Şube Şefi ve Yol Yapım Birimi Ekip Sorumlusu Birol Tıraş, "1400 metrelik bu yolu altyapı ve üstyapısıyla örnek bir hale getirdik. Vatandaşlarımız güle güle kullansın" dedi.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Erdal Çiftçi, "Sıcak asfalt döküldü, yolumuz güzelleşti. Mahallem ve vatandaşlarım adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. Merkez Mahallesi Muhtarı Kadir Sarı ise "Yolumuz köy yolundan daha kötüydü, şimdi çok güzel oldu. Büyükşehir Belediyesine ile yolumuz her daim açık" ifadelerini kullandı.

Bölge sakinlerinden Tevfik Buldurluoğlu, "İçme suyu boruları yenilendi, asfaltımız çiçek gibi oldu" derken, Mehmet Yıldız da "Eskiden tozdan geçilmiyordu, şimdi çok güzel oldu" dedi.