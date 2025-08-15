Sağlık çalışanı Mücahit Çelik, Perseid meteor yağmurunu 4 bin yıllık Harput ve Hazar Gölü manzarasıyla fotoğrafladı. Kareler sosyal medyada ilgi gördü.

Elazığ’da anestezi teknikeri olarak görev yapan 30 yaşındaki Mücahit Çelik, 10 yıldır hobi olarak astrofotoğrafçılıkla ilgileniyor. Türkiye’nin dört bir yanında izlenen Perseid meteor yağmurunu, Elazığ’da görüntüleyen Çelik, saniyede 66 kilometre hızla dünyaya giriş yapan göktaşlarının oluşturduğu ışık şölenini 4 bin yıllık Harput Mahallesi’nin tarihi dokusu ve Hazar Gölü manzarası eşliğinde fotoğrafladı.

Tarih ile gökyüzünün buluştuğu bu kareler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.