Eskişehir’in Yeşiltepe Mahalle Muhtarlığına gelen çocuklar harçlıklarını Muhtar Meryem Kuş Açıkgöz’den alarak mutluluk fotoğrafı çektirdi.

Kurban Bayramı sonrasında mesainin başlamasıyla Yeşiltepe Mahallesinde çocuklar Muhtar Meryem Kuş Açıkgöz’e koştu. Muhtar teyzeleri ile bayramlaşan çocuklar harçlıklarını da almayı ihmal etmedi. Çocuklarla fotoğraf çektiren Muhtar Açıkgöz, "Çocukların gelmesi bizi mutlu ediyor. Hepsiyle bayramlaşıp harçlık ve şekerlerini veriyoruz. Yüzlerinin gülmesi her şeye bedel. Mahallemizde muhtarlık yakınından geçen her çocuk bize uğrar çikolatasını almadan geçmez. Bayram süresince muhtarlığımız açık kaldı. Yüzlerce ailemize et ulaştırdık. Bize etlerini getirerek vatandaşları ulaştırmamızı sağlayan herkese bir teşekkürü borç bilirim" dedi.