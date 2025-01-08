Tepebaşı Belediyesi tarafından hazırlanan ve 2025-2028 yıllarını kapsayacak olan Yerel Eşitlik Eylem Planı toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda ilk olarak, 2022-2024 yıllarını kapsayan ilk Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın çıktıları değerlendirildi. Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuray Çayır ve birim müdürleri katıldı. Sağlık İşleri Müdürlüğü Toplumsal Eşitlik Merkezi ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen toplantıda, 2025-2028 yıllarını kapsayacak yeni eylem planı için yapılması gerekenler, yürütülen eylemler ve yeni eylemlerin yer aldığı taslak program üzerine konuşuldu.

Öte yandan 2022-2024 yıllarını kapsayan ilk Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın çıktıları sunularak gerekli değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda son olarak, bir sonraki görüşmenin 14 Ocak Salı günü yapılacağı ve müdürlüklerin temsilcileri ile yapılacak olan bu toplantıda eylem planı hazırlığına devam edileceği bildirildi.