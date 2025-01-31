Yenikent Mahallesi Muhtarı Çiğdem Özkan Erenoğlu, ‘Yenikent-Otogar’ arası direk tramvay seferi düzenlenmesini istediklerini söyledi.

Muhtar Erenoğlu, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, ‘’Yenikent mahalle halkımız; Yenikent’te bulunan Gültepe tramvay durağından direk otogar tramvay durağına, tramvay hattı ve tramvay seferi düzenlenmesini istiyor. Halen şehirler arası yolculuk yapmak ve otogara gitmek için aktarma tramvaylarına binerek otogara gitmek ve tramvay yolculuğu yapmak çok zamanımızı alıyor. Yazın yurt dışından Eskişehir otogarına gelen Eskişehirli gurbetçilerimiz bu konuda çok sıkıntı çekiyorlar. Ayrıca Yenikent mahallemizden otogara gidip yut dışına gitmek için Yenikent’ten otogara direk tramvay olmadığından sıkıntı çekmektedirler. Bu sıkıntı mahalle halkımızdan otogara ve şehir merkezine gitmek içinde geçerlidir. Bu konuda mahalle halkımızdan Yenikent’ten otogara aktarmasız olarak direk gitmek için tramvay seferi düzenlenmesini istiyorlar ve bu konuda yoğun talepler alıyoruz. Yetkililerden bu sorunumuza çözüm bekliyoruz’’ dedi.