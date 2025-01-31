Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün düzenlediği “Genç Fikirler, Büyük Adımlar” söyleşi programının konuğu Serdar Tuncer oldu. Programa, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘Genç Fikirler Büyük Adımlar’ programı kapsamında düzenlenen söyleşilerin dördüncüsü, Battalgazi’de yoğun ilgiyle karşılandı. Her programda farklı isimleri gençlerle buluşturan etkinliğin bu ayki konuğu yazıları ve şiirleriyle geniş bir kitleye hitap eden Serdar Tuncer oldu.

"Gençlerimizi değerli isimlerle buluşturuyoruz"

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, gençlerin ufkunu genişletecek ve onlara ilham verecek buluşmalara büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Gençlerimizin fikir dünyasını zenginleştirmek ve onları farklı bakış açılarıyla buluşturmak amacıyla düzenlediğimiz ‘Genç Fikirler Büyük Adımlar’ programımızın dördüncüsünde sizlerle birlikteyiz. Her etkinlikte kıymetli isimleri Battalgazi’de ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün de edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Serdar Tuncer’i ilçemizde konuk ettik. Kendisine ve katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Gençlerle derin sohbet

Battalgazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen programda Serdar Tuncer, edebiyat, kültür ve düşünce dünyası üzerine gençlerle samimi bir söyleşi gerçekleştirdi. Kendi tecrübelerinden yola çıkarak hayat, sanat ve medeniyet üzerine değerlendirmelerde bulunan Tuncer, gençlerin sorularını da içtenlikle yanıtladı.

Battalgazi’de kültürel etkinlikler devam ediyor

Battalgazi Belediyesi, gençleri kültür, sanat ve düşünce dünyasının önemli isimleriyle bir araya getirmeye devam ediyor. Serdar Tuncer’in söyleşisini ilgiyle takip eden katılımcılar, benzer etkinliklerin sürmesini istedi. Battalgazi Belediyesi, önümüzdeki süreçte de gençlerin gelişimine katkı sağlayacak programlarla ilçedeki kültürel ve sanatsal faaliyetleri artırmayı amaçlıyor.