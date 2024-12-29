Eskişehir’de Yeni Yıl Pazarı’nda açılan stantta kadınların el emeği ürünleri ilgi gördü.

Odunpazarı Belediyesi Odunpazarı Hicri Sezen Meydanı’nda Yeni Yıl Pazarı etkinliğini düzenledi. Etkinlikte stant açma imkanı olduğu için mutluluğunu dile getiren Özlem Toprak, hem halk için hem de kendileri için güzel bir etkinlik olduğunu söyledi. Toprak, belde evleri kursiyerleri oldukları için bu tarz etkinliklerde satış yaptıklarını dile getirdi. Doll art (bebek yapımı) ürünlerini genelde keçi ve yünden yaptıklarını belirten Toprak, hepsinin ev hanımlarının el emeği olduğunu ifade etti. Etkinlikte sadece eşya satış yeri olmadığını söyleyen Toprak, “Odunpazarı Belediyesi’nin düzenlediği Yeni Yıl Pazarı etkinliğinde stant açmak bizi mutlu etti. Hem bizim için hem de halk için çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Belde evleri kursiyerleri olduğumuz için bu tarz etkinliklerde satış imkânımız oluyor. Vatandaşlar içinde değişik bir etkinlik oldu. Sadece eşya satış yerleri yok, yiyecek, içecek ve müzik yerleri de mevcut. Vatandaşa birçok çeşit alan sunuyor” dedi.

“Genellikle küçük ve ucuz ürünler tercih ediliyor”

Vatandaşların standa gelip her ürünü beğendiğini belirten Toprak, “Biz bebek yapımı standıyız. Genelde keçi ve yünden el yapımı bebekler yapıyoruz. Hepsi ev hanımlarının ürettiği el emeği ürünleri sergiliyoruz. Bebekler dışında anahtarlık ve broşlarımızda var. Standa gelen vatandaşlar bütün ürünlerimizi çok beğeniyorlar hemen hemen hepsinin fiyatını soruyorlar. Vatandaşların tepkisi olumlu yönde olduğu için bizi de mutlu ediyor. Genellikle gelenler küçük ve ucuz ürünleri tercih ediyor. Çok erken saatlerden itibaren gelenler var. Havanın soğuk olmasına rağmen çok fazla vatandaşımızı standımızı ziyaret etti” diye konuştu.