Mersin'in Tarsus ilçesinde bir ağıla giren yabani hayvan, 12 küçükbaş hayvanı boğazlarından ısırarak telef etti.

Olay, ilçeye bağlı Beylice Mahallesi'nde 17 küçükbaşın bulunduğu ağılda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yem vermek için erken saatlerde ağıla gelen Umut Kula, çok sayıda küçükbaş hayvanının telef olduğunu gördü. Boğazlarındaki diş izlerinden yabani hayvan saldırısı sonucu hayvanlarının telef olduğunu düşünen Kula, durumu İlçe Tarım Müdürlüğü ve belediye ekiplerine bildirdi. Telef olan hayvanları ağıldan dışarı alan Kula, geriye kalan 5 hayvanından 2'sinin de yaralandığını söyledi. Üzüntüsünü dile getiren Umut Kula, 'Sabah yem dökmeye geldim. Hayvanlarımı telef olmuş şekilde ağılda gördüm, dışarı çıkardım. Neyin yapığını bilmiyorum, kurt olabilir, başka bir şey de olabilir' dedi.