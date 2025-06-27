Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığıyla mücadeleyle ilgili vatandaşlara bilgi aktardı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne bağlı Bağımlılıkla Mücadele Bürosu ekipleri, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü ile ilgili çalışma yaptı. Bu çerçevede, Atatürk Caddesi’nde bulunan müdürlük binası önünde bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Ekiplerce bölgeden geçen vatandaşlara konu hakkında bilgi aktarılırken, broşür dağıtımı yapıldı.