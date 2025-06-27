Tunceli’nin sembol isimlerinden "Uzun Mehmet" lakaplı Mehmet Yıldız, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yıldız, yöresel oyun Varvara ile hafızalara kazınmıştı.

Tunceli’nin sembol isimlerinden olan "Uzun Mehmet" lakaplı Mehmet Yıldız, merkez Moğultay Mahallesi’nde bulunan tuhafiye dükkanında kalp krizi geçirdi. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri burada ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yıldız’ı ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yıldız, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.