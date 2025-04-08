Eskişehir’de yere izmarit atılmasını yasaklayan karar sonrası, bazı vatandaşlar izmaritleri saksılara atmaya başladı.

Eskişehir Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı belediyeleri, çevre kirliliğini önlemek için yere izmarit atanlara 2 bin 953 TL idari para cezası uygulanacağını duyurmuştu. Karar, kent halkı tarafından beğenilip destek görürken, uyguma ile birlikte zaman zaman yapılan denetimlerde çok sayıda vatandaşa para cezası kesilmişti. Ancak, kararın ardından bazı vatandaşlar izmaritleri çöp kutuları yerine sokaklardaki saksılara atmaya yöneldi. Şehir merkezinde bulunan çalı saksılarının içinde çok sayıda izmarit ve çöp yer aldı.