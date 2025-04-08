Merkezefendi Belediyesi tarafından üniversiteye hazırlanan öğrenciler için gerçekleştirilen ücretsiz TYT ve AYT deneme sınavlarının dördüncüsü düzenlenecek.

Merkezefendi Belediyesi eğitime olan desteklerini sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi’nce, üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz TYT ve AYT deneme sınavları düzenleniyor. Haziran ayına kadar her ay düzenli bir şekilde devam edecek sınavların dördüncüsü 19 Nisan Cumartesi günü ve 20 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Her iki sınav da saat 10.00’da, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda olacak.

Kontenjanla sınırlı olan ücretsiz deneme sınavlarına başvurular, https://merkezefendi.bel.tr/sinav/ adresi üzerinden yapılacak.