Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Video Konferans Sistemiyle 7’inci Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, düzensiz göçle daha etkin mücadele edilmesi amacıyla 7’inci Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısına katıldı. Toplantı kapsamında, 7’inci bölge illerinde yürütülen faaliyetlerin değerlendirmesi yapıldı. Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleşen toplantıda, düzensiz göç ile mücadele kapsamında iller bazında yürütülen faaliyetler değerlendirildi. Toplantı kapsamında 7’inci bölgede yer alan Ankara, Aksaray, Bartın, Bolu, Düzce Eskişehir, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir ve Zonguldak il sınırlarında yaşanan düzensiz göç ve göçmen olaylarının güncel durumu, alınan önlemler, yapılan çalışmalar ile istatistiki bilgiler değerlendirildi.