Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör örgütü PKK ve DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat Şube ve MİT Başkanlığı Başkanlığı koordinesinde terör örgütü PKK ve DEAŞ’a yönelik operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede, DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere ve PKK-KCK/PYD-YPG terör örgütüne finansman sağlayan şüphelilere yönelik olarak Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul ve Kırşehir’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 7’si DEAŞ üyesi, 5’i de PKK-KCK/PYD-YPG terör örgütüne finansman sağladıkları öne sürülen toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemeleri için jandarma karakoluna götürülürken konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.