Sivas’ta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 75 santimetreye ulaştı. Türkiye’nin en genç ve uygun kayak merkezi olan Yıldız Dağı, kayakseverleri ağırlamayı bekliyor.

Sivas kent merkezine uzaklığı 58 kilometre olan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, Türkiye’nin en genç kayak merkezi olmasıyla adından söz ettiriyor. Hafta sonu tatillerinde Türkiye’nin her yerinden ziyaretçilerini ağırlayan kayak merkezi, içerisinde barındırdığı imkânlarla kayakseverlere eşsiz deneyimler sunuyor. Kar kalınlığının 75 santimetreye ulaştığı Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, 2 bin 226 ve bin 636 metre uzunluğunda iki telesiyej, 804 metre uzunluğunda teleski, farklı uzunluklarda çok sayıda kayak pisti, acemi pisti, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler yer alan kayak merkezi kayakseverleri bekliyor.